O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que vai considerar com o Conselho de Segurança do país o pedido de reconhecimento das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, que ficam no leste da Ucrânia, como Estados independentes.

"Decidiremos nossos passos futuros nessa direção, levando em conta também o pedido dos líderes das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk de reconhecimento de sua soberania e o pedido da Duma (câmara baixa do Parlamento russo) a respeito", declarou Putin em uma reunião ampliada do Conselho de Segurança.