O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira que os 2.030 soldados da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO) que estão no Cazaquistão vão deixar o país assim que a missão for concluída.

"Um contingente de forças coletivas de manutenção da paz da OTSC foi enviado ao Cazaquistão. E, quero enfatizar, (que será) por um período limitado de tempo, como o presidente do Cazaquistão (Kasim-Yomart Tokayev) considerar oportuno", declarou Putin em uma cúpula realizada por teleconferência entre os líderes da aliança militar de seis ex-repúblicas soviéticas.