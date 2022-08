O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que as Forças Armadas do país e as milícias das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk estão, "passo a passo", assumindo todo o controle da região de Donbass, no leste da Ucrânia.

"Hoje, no curso da operação militar especial, nossos soldados, juntamente com os combatentes de Donbass, estão cumprindo seu dever, lutando pela Rússia, por uma vida pacífica nas Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk", disse o chefe do Kremlin na abertura do fórum militar "Armia-2022", nos arredores de Moscou.