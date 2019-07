O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira que não se opõe à ampliação do formato negociador de Normandia (com os governantes de Ucrânia, Rússia, Alemanha e França) para encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia, proposta pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski.

"Nós nunca rejeitamos nenhum dos formatos propostos, inclusive a ampliação do formato de Normandia", disse o chefe do Kremlin ao responder a uma pergunta a esse respeito no final de sua coletiva imprensa conjunta com o presidente boliviano, Evo Morales, que o visitou hoje em Moscou.