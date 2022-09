O presidente da Rússia, Vladimir Putin, garantiu nesta sexta-feira que o novo conflito entre Armênia e Azerbaijão, com confrontos na fronteira entre os dois países que deixaram mais de 200 mortos, foram contidos com a ajuda do Kremlin.

"Esse conflito se conseguiu conter, graças, e sobretudo, pela influência da Rússia", disse o chefe de Estado na cidade de Samarqanda, no Uzbequistão, onde ele acompanhou a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCS).