O presidente da Rússia, Vladimir Putin, estava nesta terça-feira convencido de que as Forças Armadas russas alcançarão os objetivos "nobres" de proteger o povo de Donbas com, segundo Moscou, a campanha militar na Ucrânia.

"Será assim. Não há dúvida (de que as Forças Armadas alcançarão seus objetivos). Os objetivos são totalmente claros e nobres", disse o mandatário durante visita ao Cosmódromo de Vostochny, ao lado do presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, de acordo com transmissão de suas palavras na emissora de TV estatal "Rossiya 24".