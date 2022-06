O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que Moscou está "ativamente" redirecionando seus contatos comerciais e econômicos dos países ocidentais para parceiros internacionais "fiáveis", especialmente as nações do Brics, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

“É claro que estamos ativamente envolvidos no redirecionamento de nosso fluxo comercial e contatos econômicos no exterior para parceiros internacionais fiáveis, principalmente os países do Brics”, disse Putin, em mensagem em vídeo dirigida ao Fórum Empresarial desta aliança.