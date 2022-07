O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que as sanções ocidentais não a farão recuar décadas em seu desenvolvimento, ao contrário do que foi dito por alguns dos que a impuseram, e enfatizou que é impossível isolar o país.

"É evidente que não podemos nos desenvolver isolados do mundo inteiro. Mas não será assim. No mundo de hoje, é impossível construir um muro enorme com um bússola. É simplesmente impossível", disse Putin em uma reunião por teleconferência do conselho para o desenvolvimento estratégico e projetos nacionais.