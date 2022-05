O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, em conversa por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, que a antiga república soviética segue disposta a garantir uma passagem segura para os civis saírem da siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, na Ucrânia.

"O exército russo segue pronto para garantir a saída segura dos civis. Sobre os militares que ficam em Azovstal, as autoridades de Kiev devem ordená-los a baixar as armas", disse o russo ao israelense, segundo comunicado do Kremlin.