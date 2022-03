O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que suspenderá os contratos de fornecimento de gás se os países "hostis" não pagarem o combustível em rublos e não abrirem uma conta em moeda nacional russa no Gazprombank.

"Hoje assinei um decreto que estabelece as regras para o comércio de gás natural russo com os chamados países hostis" que entrará em vigor em 1º de abril, disse o mandatário russo pouco antes de uma reunião com a indústria aeronáutica.