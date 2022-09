O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira aos países da União Europeia (UE) para que revoguem as sanções ao gasoduto Nord Stream 2 se eles estão preocupados com o fornecimento de gás no período que antecede o inverno.

"No final, se estão impaciente, se tudo é tão difícil, peguem e revoguem as sanções ao Nord Stream 2, são 55 bilhões de metros cúbicos por ano. Basta apertar o botão e tudo ficará bem", disse o chefe do Kremlin em uma entrevista coletiva após a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), realizada no Uzbequistão.