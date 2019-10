22 out 2019

EFE Moscou 22 out 2019

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, começaram as negociações sobre a situação no nordeste da Síria, onde expira nesta terça-feira a trégua na operação militar turca contra as milícias curdas.

"A situação na região é muito tensa. Todos entendemos isso. O nosso encontro de hoje, as nossas conversas, são muito necessárias", disse Putin ao receber Erdogan no balneário de Sochi. O início do encontro foi transmitido pela televisão pública russa.