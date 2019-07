Os presidentes de Rússia, Vladimir Putin, e Bolívia, Evo Morales, criticaram nesta quinta-feira a ingerência nos assuntos da Venezuela, ao mesmo tempo em que disseram confiar no êxito do diálogo entre o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e a oposição, iniciado com a mediação da Noruega.

"A Rússia salientou mais de uma vez que a ingerência externa nos assuntos da Venezuela é inaceitável. O senhor Morales compartilha essa postura", afirmou Putin depois de se reunir com o presidente boliviano.