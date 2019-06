Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, pediram nesta quarta-feira diálogo político para resolver a crise na Venezuela e rejeitaram uma possível intervenção militar contra o governo de Nicolás Maduro.

A declaração conjunta emitida ao término das negociações entre Putin e Xi no Kremlin pede a todas as partes envolvidas no conflito venezuelano que apoiem "uma solução pacífica para os problemas no país por meio de um diálogo político inclusivo" e se oponham a "uma intervenção militar na Venezuela".