O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enalteceu nesta terça-feira, em discurso na Assembleia da ONU, o rápido desenvolvimento de uma vacina russa contra a Covid-19 e a ofereceu gratuitamente para todos os funcionários da organização internacional.

Em mensagem em vídeo, Putin disse que o governo russo está pronto para oferecer à ONU toda a assistência necessária, incluindo vacinação gratuita para todos os funcionários que quiserem.

O governante também disse que o país está aberto para fornecer a outras nações a chamada Sputnik V, vacina que, segundo ele, se mostrou "segura" e "eficaz".

Putin ressaltou que os cidadãos de todo o mundo deveriam ter livre acesso a uma vacina contra a Covid-19 e também enfatizou a vontade do Kremlin de trabalhar com outros governos para compartilhar métodos de diagnóstico e tratamento da doença.

Além disso, em contraste com os Estados Unidos, argumentou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) deveria ter um papel central na coordenação da resposta e disse que a Rússia trabalha para fortalecer a capacidade da entidade.

O mandatário russo alertou sobre os efeitos econômicos a longo prazo da crise atual e defendeu a necessidade de toda a comunidade internacional trabalhar em conjunto para impulsionar o crescimento.

Neste contexto, destacou a importância de remover barreiras, restrições e, sobretudo, "sanções ilegítimas" no comércio internacional.

Na frente geopolítica e militar, o líder russo destacou que quer cooperar com os Estados Unidos para ampliar o tratado de redução de armas estratégicas e disse esperar "moderação" na implantação de novos sistemas de mísseis.

Putin também reforçou o interesse em um tratado vinculante para proibir armas no espaço sideral e pediu mais cooperação na segurança cibernética.

Coincidindo com o 75º aniversário das Nações Unidas, Putin defendeu o trabalho da organização e, embora tenha reconhecido que a entidade precisa se adaptar à realidade do século XXI, deixou claro que a Rússia se opõe a grandes mudanças no Conselho de Segurança, onde é um dos cinco membros permanentes e tem poder de veto.

Na opinião de Putin, para que o Conselho continue sendo o "pilar da governança global", é essencial que esses cinco países mantenham o privilégio do veto. EFE

mvs/vnm

