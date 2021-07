O presidente da Rússia, Vladimir Putin, finalmente revelou nesta quarta-feira que foi imunizado com a Sputnik V no último mês de fevereiro, quando o Kremlin informou sobre sua imunização, mas sem revelar o nome da vacina.

"Tomei a decisão de ser vacinado com a Sputnik V. Os membros das Forças Armadas são vacinados com a Sputnik e eu sou o comandante-chefe, afinal", disse o presidente russo durante seu programa de televisão anual "Linha Direta com os Cidadãos".