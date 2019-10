10 out 2019

EFE Moscou 10 out 2019

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, voltou a falar nesta quinta-feira sobre o escândalo de doping no país, garantindo que as medidas estão sendo tomadas para regularizar a situação e permitir a autorização para que no atletismo, por exemplo, os atletas voltem a competir sob a bandeira nacional.

"Nosso país e nossos esportistas são os primeiros interessados em que todos os erros judiciais relacionados ao assunto doping fiquem no passado", disse o chefe de governo, durante fórum sobre esporte realizado na cidade de Nizhny Novgorod.