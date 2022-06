O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira que o país seguirá tornando mais robusto o exército do país com novos sistemas de armamento, para enfrentar os riscos e as potenciais ameaças.

"Seguiremos fortalecendo nossas Forças Armadas, levando em conta as potenciais ameaças militares e os riscos, baseados nos conflitos armados modernos", disse o chefe de Estado, em um evento com egressos nas escolas e academias militares russas, que foi exibido pela emissora estatal de televisão.