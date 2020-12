O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu nesta quinta-feira, durante sua tradicional entrevista coletiva anual - realizada esse ano virtualmente por conta da pandemia -, que será vacinado "sem falta, o mais rápido possível", contra a Covid-19.

"Sigo as recomendações dos nossos especialistas e é por isso que até o momento não fui vacinado, mas farei sem falta quando possível", disse o mandatário russo, ao responder a uma pergunta sobre se havia se vacinado.

Ele explicou que a vacina usada na campanha de vacinação do país, a Sputnik-V, é aprovada para uma determinada faixa etária, de 18 a 60 anos.

"A vacina ainda não atingiu pessoas como eu", disse Putin, que fez 68 anos em 7 de outubro.

O presidente afirmou que a pandemia da Covid-19 causou um "mar de problemas", que a Rússia, frisou, "enfrentou com dignidade".

"Em parte, talvez, melhor do que em outros países que se orgulham justamente de sua economia e do desenvolvimento de seus serviços sociais e sistemas de saúde", acrescentou.

Vladimir Putin ressaltou que "no mundo não havia sistema de saúde preparado" para lidar com a nova pandemia do coronavírus e que o sistema russo "provou ser mais eficaz se comparado aos de outros países".

Segundo o presidente, se no início da pandemia eram 8,3 mil médicos lutando contra o vírus, atualmente são 150 mil graças a programas de melhoria e readequação de hospitais para tratar pacientes com Covid-19.

Nesse sentido, ele destacou a capacidade da Rússia de "mobilizar recursos rapidamente".

Até o momento, a Rússia registra 49.151 mortes por Covid-19, com um total de mais de 2,7 milhões de positivos para coronavírus. O país ocupa o quarto lugar no mundo em número de infecções, atrás dos Estados Unidos, Índia e Brasil. EFE

