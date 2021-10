22 out 2021

EFE Moscou 22 out 2021

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, negou nesta quinta-feira os rumores da Otan sobre uma possível aliança militar com a China e acusou a entidade de iniciar um processo de "assimilação militar" da Ucrânia.

"Já dissemos muitas vezes. Não fizemos amizade com a China contra ninguém, e sim por interesse de ambos. Ao contrário da Otan, não estamos criando um bloco militar fechado. Não existe um bloco Rússia-China e não temos planos para criar um agora", argumentou Putin durante o seu discurso na 18ª reunião anual do clube de debate Valdai em Sochi, no Mar Negro.