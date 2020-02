O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ofereceu nesta sexta-feira ajuda à China para combater o coronavírus de Wuhan, e se mostrou confiante de que as medidas adotadas pelo governo chinês permitirão frear a propagação da epidemia.

"O presidente da Rússia expressou a disposição de ajudar o povo amigo da China e comunicou que os órgãos competentes russos foram instruídos a trabalhar com os chineses para vencer o quanto antes essa ameaça comum", informou Putin em mensagem enviada ao presidente da China, Xi Jinping.

De acordo com o chefe do Kremlin, as "medidas decisivas" tomadas pelas autoridades chinesas ajudarão a "minimizar o dano causado" pela epidemia.

Até o momento, 213 pessoas morreram devido ao novo coronavírus e 9.692 casos foram confirmados na China.

A Rússia confirmou nesta sexta-feira os dois primeiros casos do coronavírus no país. Ambos são cidadãos chineses, segundo as autoridades. EFE

aj/vnm