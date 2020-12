O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou Joe Biden nesta terça-feira, pela ratificação da vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, e garantiu desejar uma cooperação mútua entre os dois países para resolver problemas globais, apesar das diferenças que guardam.

O chefe de governo russo era um dos dois líderes do G20 que não havia enviado mensagem de felicitação para o candidato do Partido Democrata - o outro é Jair Bolsonaro, que não havia se manifestado até o fechamento desse texto. Os parabéns de Putin foram enviados pouco depois da ratificação pelo Colégio Eleitoral do resultado nas urnas, com a maioria dos delegados optando por Biden.