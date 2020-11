O presidente da Rússia, Vladimir Putin, constatou nesta quarta-feira o avanço da pandemia de Covid-19 no país e pediu para que as autoridades regionais "não tentem maquiar" a situação real.

"Em geral, a situação no país não é simples, mas está sob controle. Em algumas regiões da Rússia, a situação, digamos com clareza, é complexa", declarou durante reunião virtual com o governo, na qual exigiu que as autoridades regionais sejam mais responsáveis.