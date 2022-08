O presidente da Rússia, Vladimir Putin, proibiu nesta sexta-feira, através de um decreto válido até o final do ano, que investidores de países "hostis" com Moscou tenham qualquer tipo de operações com suas participações em empresas estratégicas, em particular, no setor de energia e bancário do país.

O decreto especifica que a proibição, tanto para pessoas jurídicas como físicas, se estende a todas as empresas estratégicas e sociedades anônimas e suas filiais, bem como aos projetos de gás Sakhalin e o petroleiro Jariaga, no Extremo Oriente e noroeste da Sibéria, respectivamente.