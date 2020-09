O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs nesta sexta-feira aos Estados Unidos uma troca de garantia de "não interferência" nos assuntos eleitorais de ambos os países, incluindo o uso de tecnologias da informação, informou o Kremlin.

Em comunicado divulgado no site da presidência, Putin pediu que o governo americano "reinicie" as relações na área de segurança da informação, listando as medidas que os dois países devem tomar.