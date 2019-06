O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta quarta-feira no Palácio do Kremlin seu "querido amigo", o presidente da China, Xi Jinping, no momento mais favorável de suas relações bilaterais e em meio a tensões de ambos países com os Estados Unidos.

"Querido amigo, quero agradecer-lhe especialmente por ter aceitado participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo", disse Putin no início da reunião transmitida ao vivo pela emissora de televisão pública.