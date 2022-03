O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu nesta terça-feira os avanços nas negociações com a Ucrânia, durante conversa por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron, em que se manteve inflexível sobre o desejo de seguir com a ofensiva no leste do país vizinho.

Segundo indicaram fontes do Palácio do Eliseu, o chefe do Kremlin garantiu que não está disposto a renunciar a seus objetivos militares, em particular, a tomada de Mariupol, já que se negou a levantar o cerco à cidade portuária.