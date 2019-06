O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu nesta quinta-feira que as condições de vida no país pioraram nos últimos anos, mas afirmou que as autoridades trabalham para reverter essa tendência e enumerou os primeiros resultados desse trabalho.

Putin, que fez esses comentários durante sua tradicional entrevista direta com os cidadãos, explicou que a situação tem a ver com vários "golpes" sofridos pela economia russa nos últimos anos e que se traduziram na queda contínua das receitas efetivas da população, embora a situação, acrescentou, tenha começado a se reverter.