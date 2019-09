O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reiterou nesta quarta-feira seu apoio ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a "todas as autoridades legítimas" do país sul-americano, ao mesmo tempo que expressou seu apoio ao diálogo entre o governo e a oposição.

"A Rússia apóia consistentemente todos os órgãos de poder legítimos da Venezuela, incluindo sua Presidência e seu Parlamento. E certamente apoiamos o diálogo que você, e o governo mantêm com as forças de oposição", afirmou Putin, no início da sua reunião com Maduro no Kremlin.