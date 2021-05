O presidente da Rússia, Vladimir Putin, expressou nesta quinta-feira seu apoio à iniciativa de suspender as patentes de vacinas contra a Covid-19.

"Na Europa há uma ideia que merece atenção: eliminar a proteção de patentes de vacinas contra a Covid-19", disse o chefe do Kremlin durante uma videoconferência com a vice-primeira-ministra, Tatyana Golikova, chefe do comitê governamental de combate à pandemia.