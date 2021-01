O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sancionou nesta sexta-feira a prorrogação do do tratado de desarmamento nuclear com os Estados Unidos, o New Start ("novo começo", em tradução livre), que expiraria no dia 5 de fevereiro e é o único ainda vigente entre os países, segundo informou o Kremlin.

Rússia e EUA firmaram nesta semana um acordo para prorrogar o tratado por cinco anos, o que foi aprovado por ambas as câmaras do Parlamento russo na quarta-feira passada.