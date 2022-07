O presidente da Rússia, Vladímir Putin, viajará no dia 19 deste mês para Teerã, onde se reunirá com os presidentes do Irã, Ebrahim Raisí, e da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, conforme anunciou nesta terça-feira o Kremlin.

Fora da reunião trilateral do que é conhecido como formato de Astana para tentativa de um acordo de paz na Síria, Putin também terá encontros bilaterais com os dois chefes de Estado, segundo explicou o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, em entrevista coletiva diária.