A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou nesta quarta-feira que Vladimir Putin se tornou "o pior inimigo do povo russo", o qual está asfixiando economicamente, e o apontou como responsável pela fome que pode ser causada pela escassez de cereais devido à guerra.

"Putin se tornou também o pior inimigo do povo russo", disse Von der Leyen ao Parlamento Europeu, acrescentando que as sanções da UE contra a Rússia, desde o congelamento de ativos e reservas até a expulsão da maioria dos bancos russos do sistema de transferências Swift, estão sufocando a economia russa.