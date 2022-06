O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que a União Europeia (UE) perderá mais de US$ 400 bilhões no próximo ano devido às sanções que impôs contra o país por causa da guerra na Ucrânia.

"Segundo estimativas de especialistas, a febre das sanções pode causar perdas diretas para a UE de mais de US$ 400 bilhões no próximo ano. Este é o preço das decisões que estão longe da realidade e tomadas sem o bom senso", disse o líder russo em discurso no Fórum Econômico de São Petersburgo.