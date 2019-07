O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fará uma visita à Itália e ao Vaticano no próximo 4 de julho, na qual se reunirá com o presidente do país, Sergio Mattarella; o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, e o papa Francisco, segundo anunciou oficialmente nesta segunda-feira o Kremlin.

Em comunicado, a presidência da Rússia informou que Putin abordará com os dirigentes italianos "assuntos-chave" da cooperação bilateral nos âmbitos político, comercial, econômico, cultural e humanitário, assim como temas da atualidade internacional e regional.