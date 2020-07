O presidente da Rússia, Vladimir Putin, votou nesta quarta-feira em uma das seções eleitorais de Moscou, no dia decisivo do plebiscito constitucional que, se aprovado, permitirá que o chefe do Kremlin permaneça no poder depois de 2024, quando termina seu mandato atual.

Como sempre fez desde que assumiu o país, em 2000, Putin escolheu votar no colégio eleitoral localizado na sede da Academia de Ciências da Rússia, na capital russa.