El Teniente, a maior mina subterrânea de cobre do mundo, localizada no Chile. EFE/ Alberto Valdes

O Chile registrou um superávit comercial de US$ 604 milhões (R$ 3,16 bilhões), basicamente impulsionado pela exportação de cobre, segundo informou nesta segunda-feira o Banco Central do país.

Em julho, o Chile vendeu para o exterior um total de US$ 7,93 bilhões, em alta de 27,3% na comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto as importações chegaram a US$ 7,33 bilhões, o que indica um aumento de 55,3% com relação a julho de 2020.