Trump está na Coreia do Sul, onde foi recebido por Moon Jae-in. EFE/EPA/Coreia do Sul

A Coreia do Norte disse neste sábado que considera "muito interessante" a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para se reunir neste fim de semana com o líder Kim Jong-un na zona desmilitarizada (DMZ) que divide as duas Coreias.

"Nesta manhã, o presidente Trump expressou no Twitter seu desejo de se reunir e trocar cumprimentos com o líder da Comissão de Assuntos de Estado (posição oficial de Kim) na zona desmilitarizada", disse a vice-ministra das Relações Exteriores norte-coreana, Choe Son-hui, em uma nota divulgada pela agência estatal "KCNA".