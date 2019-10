A Coreia do Norte anunciou nesta terça-feira que chegou a um acordo com os Estados Unidos para retomar seu diálogo a partir da próxima sexta, informou a agência de notícias estatal "KCNA".

"A RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte) e os EUA concordaram em manter um contato preliminar em 4 de outubro e manter negociações no nível do trabalho no dia 5 de outubro", disse em um breve comunicado, a primeira vice-ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son-hui.