O governo da Coreia do Norte afirmou nesta quarta-feira que a arma testada ontem foi um lança-foguetes múltiplo de grande calibre, como o usado pelo regime no mês passado.

No entanto, o comunicado da agência oficial de notícias "KCNA", que descreveu o lança-foguetes como "super grande" e observou que o líder norte-coreano, Kim Jong-un esteve presente no teste, não destacou o sucesso da operação, levando aos analistas a especular a possibilidade do armamento não ter funcionado corretamente.