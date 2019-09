Um representante do regime da Coreia do Norte disse nesta segunda-fera que as negociações de trabalho sobre desnuclearização entre Pyongyang e Estados Unidos poderão ser retomadas em "poucas semanas".

Em comunicado divulgado pela agência de notícias estatal "KCNA", o diretor-geral do Departamento de Assuntos Americanos do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que Pyongyang espera "realizar dentro de algumas semanas" uma reunião que constitua um avanço positivo para as duas partes.