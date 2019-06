A Coreia do Norte voltou, nesta quarta-feira, a pedir aos Estados Unidos que modifiquem sua postura no diálogo sobre desnuclearização para poder retomar as negociações e advertiu que não fazê-lo comprometeria o que os dois países acordaram em sua cúpula de Singapura, há um ano.

Em uma nota da agência estatal de notícias "KCNA", um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores considerou que Washington deve "mudar seus atuais cálculos" e trazer novas propostas para a mesa.