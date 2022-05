A Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira um míssil balístico, em um teste - o 14º desse tipo em 2022 - que ocorre na véspera de o conservador Yoon Suk-yeol tomar posse como novo presidente da Coreia do Sul.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul (JCS) detalhou em comunicado que o Exército “detectou um míssil balístico lançado no Mar do Leste (o nome dado ao Mar do Japão nas duas Coreias) da área de Sunan em Pyongyang, por volta das 12h03 (0h03 de Brasília) de hoje.