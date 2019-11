A Coreia do Norte realizou um exercício de artilharia em uma ilha próxima à fronteira marítima ocidental com a Coreia do Sul, uma ação condenada nesta segunda-feira por Seul, sem especificar quando ocorreu, considerando que representa uma violação do que foi acordado pelos dois países vizinhos no país na cúpula de Pyongyang no ano passado.

O exercício foi realizado na ilha de Changri, localizada no Mar Amarelo (chamado Mar do Oeste nas duas Coreias), cerca de 15 quilômetros ao norte da divisão marítima, aproveitando o fato do líder norte-coreano Kim Jong-un, ter visitado um destacamento militar no local, confirmou um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul à Agência Efe.