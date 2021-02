A Coreia do Norte receberá 1.992.000 unidades de vacinas contra Covid-19 no primeiro semestre deste ano por meio do fundo Covax, de acordo com o relatório provisório de distribuição do mecanismo global, embora os meios de comunicação do país não tenham divulgado nada a respeito nesta quinta-feira.

Especificamente, o país asiático receberá vacinas desenvolvidas pela AstraZeneca e Universidade de Oxford e fabricadas pelo Instituto do Soro, na Índia.