EFE Ana Cárdenes, Jerusalém 2 out 2019

O primeiro-ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, que já recebeu a incumbência de formar o próximo governo, comparecerá nesta quarta-feira a uma audiência diante do procurador-geral do país para se defender das acusações de corrupção, procedimento visto como o último passo antes da abertura de um processo penal. Mas, afinal, do que Netanyahu está sendo acusado?

Após mais de três anos de investigações, relatos de 140 testemunhas, horas a fio de interrogatórios e a recomendação policial para a Procuradoria-Geral processar Netanyahu, o primeiro-ministro se tornou o político israelense mais comentado da última década não só pelas atribuições do cargo que ocupa.