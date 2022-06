Enquanto comparsas invadiam a sede do Partido Democrata, Alfred Baldwin vigiava do quarto número 214 do hotel em frente, para o caso de a polícia chegar. Cinquenta anos depois, o Hotel Watergate permite que os hóspedes revivam nesse quarto o mais notório escândalo político dos Estados Unidos.

Rebatizado como "quarto do escândalo", tudo em seu interior lembra a fracassada operação de espionagem orquestrada pela campanha de reeleição do então presidente Richard Nixon (1969-1974), que levou à renúncia do republicano dois anos mais tarde.