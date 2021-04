O Ministério de Sáude Pública do Uruguai informou nesta segunda-feira que 23,41% da população do país já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, seja ela da CoronaVac ou do imunizante fabricado pela farmacêutica americana Pfizer.

De acordo com o monitor web desenvolvido pelo MSP, às 16h33 (local e de Brasília) desta segunda-feira já haviam sido vacinados 25.258 dos 38.466 que se inscreveram para hoje, um número que serviu para atingir os atuais 811.046.