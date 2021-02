O ministro da Saúde da Argentina, Ginés González García, anunciou nesta segunda-feira a detecção no país de mais quatro casos de variantes do novo coronavírus procedentes do Brasil.

"Recentemente, foi detectada a variante do Amazonas P.1, em duas amostras, e da variante do Rio de Janeiro P.2, em outros dois viajantes, todos vindos do Brasil", afirmou o integrante do governo, através de postagem no Twitter.