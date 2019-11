Quatro tripulantes de um navio petroleiro, com bandeira da Grécia, foram sequestrados nesta segunda-feira por piratas, nas águas marítimas do Togo, segundo informou a Guarda Costeira grega.

As vítimas são dois filipinos, um grego e um georgiano, que fazem parte de uma tripulação de 24 pessoas.

Os piratas atacaram o navio "Elka Aristotle" por volta de meia-noite (horário de Brasília), na costa togolesa, a cerca de 20 quilômetros do porto de Lomé, capital do Togo.

Durante a ação dos criminosos, um dos seguranças do petroleiro ficou ferido durante troca de tiros.

A Prefeitura Marítima de Togo confirmou o sequestro dos quatro tripulantes do navio e indicou que a Marinha local já enviou uma embarcação rápida para tentar localizar os piratas e os reféns. As Forças Aéreas do país africano também atuam no resgate.

O ataque foi divulgado dois dias depois que as autoridades do Benin informaram o sequestro de nove tripulantes de um cargueiro também de bandeira grega, considerado ato de pirataria.

O golfo de Guiné, que vai do Gabão até a Libéria, é considerada uma das regiões marítimas mais perigosas do mundo, em que são frequentes os ataques contra embarcações e os raptos em troca de dinheiro. EFE

am-nt/bg